Cisjordanie : Nouvelles violences, une ville attaquée par des colons israéliens

Les habitants de la ville palestinienne de Huwara, en Cisjordanie occupée, ont découvert lundi les dégâts d’une attaque menée par des colons israéliens après la mort de deux d’entre eux par des tirs palestiniens.

Fait rare, les autorités israéliennes ont appelé les colons au calme après ce nouvel épisode de violences qui intervient alors que le conflit connaît déjà une nette escalade et que des responsables de chaque côté se sont engagés, lors d’une réunion dimanche en Jordanie, à « prévenir toute nouvelle violence ».

Dimanche soir, des dizaines de colons israéliens sont entrés à Huwara, petite ville du nord de la Cisjordanie occupée où les tensions sont fréquentes.

Ils ont jeté des pierres vers des habitations palestiniennes, incendié des bâtiments, des poubelles et des voitures, a constaté un journaliste de l’AFP.

Au petit matin, une décharge avait des airs de cimetière de voitures, avec des dizaines de véhicules calcinés dont il ne restait que la carcasse.

« Ils ont brûlé tout ce qu’ils ont trouvé », a raconté à l’AFP un habitant, Kamal Odeh: « Ils ont incendié plus de 20 bâtiments, dont des magasins, des maisons. Même les arbres n’ont pas été épargnés ».

Il n’y a pas eu d’arrestations pour l’heure, a déclaré l’armée à l’AFP. Elle avait auparavant dit avoir évacué des dizaines de Palestiniens de leurs maisons menacées par des incendies à Huwara.

D’après Wajeh Odeh, membre de la municipalité, plus de 100 voitures ont été incendiées et 30 maisons brûlées ou endommagées.

Ces événements interviennent après que deux jeunes colons israéliens ont été tués par balles dimanche alors qu’ils se trouvaient en voiture près de Huwara, ce que le gouvernement a qualifié d' »attentat terroriste palestinien ».

Puis dans la soirée, un Palestinien a été tué par balles alors que les forces israéliennes et des colons sont entrés à Zaatara, un autre village près de Naplouse.

« Je vous demande, même si le sang est encore chaud et les esprits échauffés, de ne pas vous faire justice vous-même, mais de laisser les forces de sécurité accomplir leur mission », a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans une vidéo diffusée par son bureau.

L’armée a multiplié depuis près d’un an dans le nord de la Cisjordanie les opérations présentées comme « antiterroristes ».

Mercredi, onze Palestiniens ont été tués à Naplouse dans l’incursion militaire la plus meurtrière menée par l’armée israélienne en Cisjordanie depuis 2005 au moins.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 63 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils incluant des mineurs) et à onze civils (dont trois mineurs et des colons) et un policier israéliens ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Lors d’une réunion dimanche à Aqaba en Jordanie, de hauts responsables sécuritaires israéliens et palestiniens ont « réaffirmé la nécessité de s’engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence ».

Le conseiller américain à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a salué la réunion d’Aqaba tout en soulignant « qu’il y aurait beaucoup de travail à faire dans les semaines et mois à venir, afin de construire un avenir stable et prospère pour les Israéliens comme pour les Palestiniens ».