Cisjordanie: Opération de l’armée israélienne à Jénine, 8 Palestiniens tués

Huit Palestiniens ont été tués lundi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d’une vaste opération de l’armée israélienne qui a mobilisé des centaines de soldats et fait notamment usage de drones.

Durant cette incursion, la plus importante de l’armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années, des fusillades et des explosions ont secoué la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens visé à plusieurs reprises par des opérations israéliennes.

« Environ 3.000 personnes ont déjà quitté le camp », a déclaré dans la soirée à l’AFP le gouverneur adjoint de Jénine Kamal Abou al-Roub, en précisant que des mesures étaient prises pour les accueillir dans des écoles et d’autres locaux de la ville de Jénine.

Juliette Touma, porte-parole de l’agence de l’Onu pour les réfugiés de Palestine, a confirmé que des habitants quittaient le camp où habitent quelque 18.000 Palestiniens.

« Il y a des bombardements aériens et une invasion au sol », raconte à l’AFP Mahmoud al-Saadi, directeur du Croissant-Rouge palestinien à Jénine. « Plusieurs maisons et sites ont été bombardés (…) De la fumée s’élève de partout. »

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé « une guerre ouverte contre la population à Jénine. »

Lundi, l’armée israélienne a fait état d’affrontements entre des soldats et des hommes armés dans une mosquée du camp de Jénine.

« Toutes les options sont sur la table pour frapper l’ennemi », a prévenu le Jihad islamique palestinien, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, dénonçant une opération israélienne « brutale ».

A l’étranger, la Jordanie voisine a dénoncé « une violation flagrante du droit international humanitaire, ainsi que des obligations d’Israël en tant que puissance occupante ».

Les Emirats, autre pays arabe entretenant des liens diplomatiques avec Israël, ont appelé Israël à « s’abstenir de toute action exacerbant les tensions (…) et conduisant à la perpétuation du cycle de violence. »

La Ligue arabe a annoncé une réunion d’urgence mardi.

« Nous soutenons la sécurité d’Israël et son droit à défendre sa population », a déclaré à Washington un porte-parole du département d’Etat, ajoutant qu’il était « impératif de prendre toutes les précautions possibles pour éviter la mort de civils ».