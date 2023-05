Cisjordanie : Trois autres  martyrs palestiniens tombés sous les balles israéliennes

Trois combattants palestiniens ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans une nouvelle opération israélienne en Cisjordanie occupée, sur fond d’une flambée de violences entre Palestiniens et Israéliens depuis le début de l’année.

Selon le ministère de la Santé palestinien, Mohammad Abou Zaytoun, 32 ans, Fathi Abou Rizk, 30 ans, et Abdallah Abou Hamdane, 24 ans, ont été tués par balles dans le camp de réfugiés palestiniens de Balata à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, et six personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, la branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, ont affirmé dans un communiqué que les trois hommes tués étaient des « combattants » du groupe.

A la morgue de Balata, un photographe de l’AFP a vu trois corps recouverts de drapeaux palestiniens dont deux portaient sur le front un ruban jaune avec écrit « Fatah », avant le début des funérailles.

La présidence palestinienne a dénoncé lundi « un véritable massacre ».

Son porte-parole, Nabil Abou Roudeina, a qualifié les opérations répétées des forces israéliennes à Naplouse de « crime de guerre majeur et une punition collective à laquelle il faut mettre fin immédiatement », appelant « l’administration américaine à intervenir immédiatement pour arrêter la folie israélienne. »

De son côté, l’armée israélienne a indiqué avoir ouvert le feu et « neutralisé deux assaillants » en riposte à des tirs ayant visé des soldats lors d’une opération « anti-terroriste » menée à Balata.