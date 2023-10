Cisjordanie : Un Palestinien tué par l’armée israélienne

Les soldats israéliens ont tué vendredi un membre du groupe Hamas qui, selon eux, faisait partie des assaillants qui ont lancé des bombes incendiaires sur un poste militaire en Cisjordanie occupée.

L’armée a déclaré que l’attaque contre le poste se trouvait près de Psagot, une colonie israélienne.

Le ministère palestinien de la santé a déclaré que l’un des hommes avait succombé à ses blessures. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza mais bénéficie également d’un fort soutien en Cisjordanie, a revendiqué l’homme comme étant un de ses membres.

La violence en Cisjordanie fait rage depuis plus d’un an, en raison de l’intensification des raids militaires israéliens, de la multiplication des attaques de colons contre les villages palestiniens et d’une série d’opérations palestiniennes contre des Israéliens, souligne Reuters.

