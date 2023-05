CITET-ANETI : appel à candidatures pour la sélection et la formation des éco-entrepreneurs dans certaines régions

Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) lancent un appel à candidatures pour la sélection et la formation des éco-entrepreneurs installés dans les différentes régions du pays, selon un communiqué du CITET.Cet appel à candidatures est ouvert aux individus et aux collectifs qui résident dans les régions de Siliana,Tozeur,Kebili et Kerkennah et qui remplissent des conditions exigées voire l’innovation, la capacité de la création de la valeur ajoutée, le développement d’une idée de création d’entreprise verte…Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre des activités du projet » Soutien à la création des entreprises durables et circulaires dans les régions en Tunisie « , mis en œuvre par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis – CITET et le MedWaves – The UNEP/MAP Regional Activity Centre for SCP (former SCP/RAC), financé par l’Agence Catalane de Coopération au Développement – ACCD.Le programme de formation a pour objectif de travailler de façon pratique l’idée d’entreprise verte proposée par les éco-entrepreneurs sélectionnés. Les éco-entrepreneurs vont acquérir à travers la formation, les connaissances et les outils nécessaires afin de transformer leur idée innovante en un modèle d’affaires vert (green business model) en améliorant leur durabilité. La formation se déroulera en présentiel dans les régions de Siliana, Tozeur, Kebili et Kerkennah pendant la première quinzaine du mois de juin 2023. La session de formation sera réalisée sur cinq (05) jours pour les modèles d’affaires verts (les entrepreneurs développent leurs modèles d’affaires verts tout le long de cette formation).

