CITET: L’appel à candidatures pour une formation d’éco-entrepreneurs prendra fin le 31 août 2022

L’appel à candidatures pour la sélection et la formation des éco-entrepreneurs dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Gabès, Gafsa, Médenine et Tataouine lancé par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), prendra fin le 31 août 2022.

Cet appel vise les entrepreneurs verts innovants, en phase d’idéation ou de démarrage, ayant une idée d’entreprise durable pouvant apporter une solution économique aux défis environnementaux et sociaux.

D’après la CITET, les candidats retenus auront la possibilité de recevoir des formations et des conseils dispensés par des experts certifiés pour les aider à développer leur modèle d’affaires durable. Les meilleurs projets verts seront sélectionnés pour un programme d’incubation et de mentorat.



Les candidats désirant participer à la formation, peuvent déposer leurs dossiers via le site: httpss://www.theswitchers.org/fr/call-for-applications.