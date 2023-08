Clash entre rappeurs à cause de la Tunisie

« C’est sur Instagram que Booba le patron de label a commenté l’actualité en lien avec l’annulation du concert de Gims en Tunisie. Il a partagé le tweet d’un internaute qui a traité Gims d’« hypocrite ». « Gims, on t’as pas oublié Grand Hypocrite que t’es !. On t’as pas entendu ouvrir ton clapet au sujet du traitement des migrants au Maroc ? En Tunisie, ça te touche, mais pas au Maroc ».

L’info a été rapportée par le site « hiphopcorner.fr ». On rappelle que Gims a été le premier a annuler un gala en Tunisie, pour protester contre le sort des immigrés illégaux en Tunisie, ouvrant la voie ensuite au groupe toulousain Bigflo et oli, le tout dans le cadre plus général d’une campagne médiatique, surtout français (Généralement des médias publics) et parfois alimentée par des vidéos tournées par des libyens.