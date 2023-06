Classée 128ème, la Tunisie perd 8 places dans le classement mondial « Global Gender Gap 2023 »

La Tunisie est classée 6èmeau niveau de la région MENA et 128ème dans le classement mondial de l’Indice » Global Gender Gap 2023 « , perdant ainsi 8 places par rapport à l’année dernière, avec un score de 64,2%, soit une baisse de 1% par rapport à l’année écoulée.

Cette 18ème édition du rapport annuel » GlobalGender Gap » publiée, le mercredi 21 Juin 2023, par le World Economic Forum apporte des éclaircissements sur le développement des inégalités de genres, sur la base d’une enquête menée dans 146 pays.

Partenaire officiel du World Economic Forum, l’Institut Arabe des Chefs d’entreprises (IACE) a mené cette enquête pour le cas de la Tunisie.

Il présente l’indice mondial de l’écart entre hommes-femmes, et évalue les pays en fonction de la manière dont leurs ressources et opportunités sont réparties entre eux. Et ce, en se basant sur quatre piliers clés; à savoir la participation et opportunités économiques, le niveau d’éducation, la santé et la survie, outre l’autonomisation politique

// Participation et opportunités économiques

La Tunisie est classée 10ème dans la région MENA et 138ème dans le classement mondial avec un score de 45,1% en matière de participation et opportunités économiques.

Ce pilier comporte l’écart de participation (la différence entre les femmes et les hommes dans les taux de participation à la population active), l’écart au niveau de la rémunération et l’écart de genre au niveau des législateurs, hauts fonctionnaires, et travailleurs techniques et professionnels.

// Niveau d’éducation

S’agissant de ce pilier qui reflète l’écart entre l’accès actuel des femmes et des hommes à l’éducation par le biais des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, la Tunisie a été classée 11ème dans la région MENA et 117ème dans le classement mondial avec un score de 95%.

Toujours selon le rapport le pays a atteint la parité de genres, dans le cycle secondaire et dans l’enseignement supérieur, mais il a occupé la 121ème place en termes de taux d’alphabétisation.

//Santé et survie

Ce sous-indice donne un aperçu des écarts de santé entre les femmes et les hommes à l’aide de deux indicateurs qui concernent la masculinité à la naissance et l’écart entre l’espérance de vie en bonne santé des femmes et des hommes.

La Tunisie est classée 2ème au niveau de la région MENA et 81ème au niveau mondial avec un score de 96,6%, révèle le rapport , ajoutant que le pays a également atteint la parité au niveau du rapport de masculinité à la naissance.

En termes d’espérance de vie en bonne santé, la Tunisie est classée 92ème, selon le rapport.

// Tendance mondiale en 2023

Selon le rapport, sur la base de l’évolution des scores moyens mondiaux pour chaque sous-indice, au rythme actuel des progrès, il faudra 162 ans pour combler l’écart entre les genres en matière de pouvoir politique, 169 ans pour l’écart entre les genres en matière de participation et d’opportunités économiques et 16 ans pour l’écart entre les genres au regard du niveau d’éducation.

