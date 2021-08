Classement de Shanghai 2021: L’Université Tunis Al-Manar parmi les 1000 meilleures au monde

Le prestigieux «Classement académique des universités mondiales» (The Academic Ranking of World Universities), élaboré chaque année par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, a été rendu public ce dimanche 15 août 2021.

L’Université Tunis Al-Manar y figure au Top 1000 aux côtés de rares établissements de pays africains , à l’instar de l’Egypte avec 6 universités, dont l’Université du Caire, entre la 400ème et la 1.000ème place. C’est le cas également de l’Éthiopie (Université d’Addis Abbebba, top 800), du Nigéria (Université d’Ibadan, top 1.000).

Au niveau mondial, c’est l’Université Harvard qui trône à la première place pour la 19ème année consécutive, les universités américaines caracolent toujours en tête de l’édition 2021 du classement de Shanghai. Les dix premières places sont, comme l’an dernier, dominées par les Anglo-Saxons avec huit universités américaines et deux britanniques dans le top 10 de ce classement mondial.

Le classement de Shanghai est basé sur six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields – considérées comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.