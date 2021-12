Climat: En 2021, des catastrophes toujours plus coûteuses, selon une ONG

Les dix catastrophes météo les plus coûteuses de 2021 ont dépassé 170 milliards de dollars de dommages au total, chiffre en augmentation sur 2020 et qui reflète l’impact grandissant du réchauffement climatique, selon une ONG britannique.

Ces 10 catastrophes ont également fait au moins 1.075 morts et déplacé plus de 1,3 million de personnes, selon le rapport annuel de Christian Aid publié lundi.

L’an dernier, le montant des dommages économiques des 10 événements météo les plus coûteux avait été calculé à près de 150 milliards de dollars par l’ONG, qui souligne que la plupart des évaluations « sont basées uniquement sur les dommages assurés, ce qui laisse supposer des coûts réels encore plus élevés ».

Ce classement économique sur-représente les catastrophes survenues dans les pays riches, aux infrastructures plus développées et mieux assurées, mais l’ONG rappelle que « certains des événements météo extrêmes les plus dévastateurs de 2021 ont frappé des pays pauvres, qui ont peu contribué aux causes du changement climatique » et où la plupart des dommages ne sont pas assurés.