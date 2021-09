Clôture de la réunion de pays voisins de la Libye

La réunion de deux jours des ministres des affaires étrangères des pays voisins de la Libye, à laquelle ont participé, entre autres, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et l’envoyé spécial des Nations unies pour la Libye Jan Kubis, s’est achevée à Alger.

- Publicité-

Dans une déclaration finale commune, les ministres des affaires étrangères de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Égypte, du Soudan, du Niger et du Tchad ont souligné l’importance de se conformer aux résultats des conférences de Berlin 1 et 2, dans le respect de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la Libye, « condamnant la poursuite de la fourniture d’armes et de mercenaires aux formations armées, en violation flagrante de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies, ainsi que les tentatives délibérées de semer la division entre les Libyens en sapant tous les efforts visant à résoudre la crise en Libye ».

La réunion a également souligné l’importance d’assurer « la coordination, l’alignement et l’intégration » des efforts des Nations Unies, de l’Union africaine (UA), de la Ligue arabe et de l’Union européenne.

Les signataires ont ensuite appelé au retrait de toutes les forces étrangères, conformément à la résolution 2 570 du Conseil de sécurité et à l’accord de cessez-le-feu permanent.

« Les ministres ont souligné la nécessité de mettre effectivement en œuvre les principales priorités de la feuille de route convenue, en termes de tenue des élections à la date prévue, conformément à la résolution 2.570 du Conseil de sécurité, aux résultats de la conférence de Berlin 2 et à la feuille de route publiée par le Forum de dialogue politique libyen, à condition que les institutions libyennes compétentes posent les bases légales et constitutionnelles ».

Ils ont appelé au « retrait des forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires, à l’unification de l’institution militaire et à la réalisation de la réconciliation nationale, sans porter atteinte à la sécurité des pays voisins », précise la déclaration. Les pays participant à la réunion d’Alger ont également décidé d’envoyer une délégation ministérielle en Libye, pour exprimer leur solidarité avec le peuple libyen et évaluer l’évolution du processus politique précédant les élections prévues le 24 décembre.

La prochaine réunion des pays riverains de la Libye se tiendra en Egypte à une date qui reste à déterminer.