Clôture du projet de “Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens en Tunisie”

Un atelier de clôture du projet “Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens en Tunisie” (GDEO), qui a démarré depuis août 2014, se tiendra du 19 au 20 novembre 2019 à Tunis.

Ce projet GDEO, qui prendra fin le 30 novembre 2019, a été financé grâce à un don de 5,7 millions de dollars (15,96 MD), obtenu du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et à travers la Banque Mondiale (BM), a indiqué la Banque dans un communiqué publié lundi à Tunis.

Ainsi, la signature de cet accord de don du FEM, s’inscrit dans le cadre du processus initié par le pays, en janvier 2013, en matière de développement durable des oasis, pour les préserver, en identifiant l’écosystème agricole en tant qu’élément de maillage de développement territorial intégré.

Cet atelier de clôture du projet GDEO vise à présenter les enjeux de développement des oasis tunisiennes, de la situation actuelle des programmes (réalisés ou en cours de préparation) de développement durable du Sud tunisien en général et des oasis en particulier et à engager des discussions et à partager les expériences de ces programmes.

” Il s’agit également, de partager des expériences réussies en matière de gestion et de valorisation des écosystèmes oasiens au niveau national, d’en faire la synthèse et d’analyser les résultats du projet.

Environ 150 participants représentants les différents parties prenantes et les acteurs de développement des oasis tunisiennes au niveau international, national, régional et local devraient prendre part à cet atelier organisé par le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement conjointement avec la BM.