CMA CGM: La suspension de nouvelles réservations sur le port de Radès est temporaire et exclusive

Le ministère du Transport et de la Logistique a fait savoir, vendredi, que la décision prise par le groupe CMA CGM de suspendre ses nouvelles réservations à destination du port de Radès, prise le 16 juillet 2021, est une mesure temporaire et exclusive prise par le transporteur maritime en raison des retards accusés par l’évacuation des marchandises destinées à ce port depuis son hub de Malte, à cause de la régression du rendement des services portuaires et de la faible productivité à quai.

Le ministère a souligné que le transporteur maritime a publié, vendredi, un nouveau communiqué affirmant qu’il poursuivra son activité vers les ports tunisiens et qu’il assurera le transport des conteneurs destinés à l’import et à l’export, et que la décision de suspension des nouvelles réservations à destination du port de Radès concerne uniquement les nouveaux bookings. Laquelle décision est temporaire est exclusive en attendant à ce que le rendement des services de chargement et de déchargement au sein de ce port s’améliorent et que des espaces de stockage soient disponibles au port de Malte.

Le transporteur a indiqué qu’il poursuivra normalement son activité sur les ports de Bizerte, Sousse et Sfax.

Le ministère a également indiqué qu’il œuvre avec la STAM et l’Office de la marine marchande et des ports à réaménager les espaces portuaires au port de Radès et à mettre en application le nouveau système de gestion de terminaux portuaires « TOS » (Terminal Operating System) pour numériser toutes les transactions vers la fin de l’année en cours.

Il a également précisé que la STAM sera dotée de nouveaux équipements vers la mi-août, ce qui favorisera la reprise du rythme des opérations de manutention et l’amélioration du rendement des services portuaires d’ici septembre 2021.

CMA CGM avait annoncé le 16 juillet qu’il subit depuis plusieurs semaines des retards opérationnels importants pour ses porte-conteneurs à TUNIS/RADES, avec une moyenne de 25 jours de durée d’escale cumulée (entre congestion/temps d’attente et faible productivité à quai) et que l’évacuation des marchandises destinées à Tunis/Rades depuis son hub de Malte s’en trouve sérieusement affectée.

Il a ainsi décidé la suspension temporaire des nouveaux bookings à destination du port de Radès à compter du 16 juillet 2021 et jusqu’à nouvel ordre. Cette décision est applicable aux marchandises depuis toutes origines à destination de TUNIS/RADES.

Le transporteur avait aussi indiqué que les bookings restent acceptés ou redirigés vers les ports Tunisiens alternatifs de Sousse, Sfax et Bizerte et qu’il continue de faire des excales au port de Radès afin d’évacuer le stock actuel du hub de Malte et les marchandises flottantes.



Il avait également précisé qu’il travaillera à l’acceptation des nouveaux bookings TUNIS / RADES dans les prochaines semaines dès que la situation le permettra.