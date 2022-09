CMR sur la saison des pluies

Un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs de la saison des pluies 2022-2023 s’est tenu, vendredi, au palais de la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, selon un communiqué publié samedi par la Primature.

Le CMR a passé en revue les plans des différents ministères concernés en prévision de la saison hivernale.

Il a en outre examiné un plan d’action visant à garantir l’approvisionnement des marchés en produits de base dont les carburants, les produits alimentaires et les moyens de chauffage et a étudié les moyens à même de garantir les besoins de première nécessité aux catégories les plus démunies



La cheffe du gouvernement a, à cette occasion appelé les différents ministères et les structures concernées à se mobiliser afin de faire face aux inondations et aux effets du changement climatique.