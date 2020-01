CMR sur le suivi de la situation aux frontières tuniso-libyennes

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a présidé, mardi à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint consacré au suivi des développements de la situation sur les frontières tunisiennes en rapport avec les évolutions accélérées sur la scène libyenne.

Chahed a insisté sur la nécessité d’être attentif à toutes les menaces et d’anticiper les scénarios probables, mettant l’accent sur un surcroît de coordination entre les différentes structures et institutions nationales et internationales concernées afin de garantir toute l’efficacité requise aux interventions, le cas échéant, pour parer aux développements de la situation dans les régions frontalières et assurer l’accueil des réfugiés dans les meilleures conditions.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’accélérer les préparatifs aux plans diplomatique et sécuritaire, qui ont démarré au mois de février dernier, afin de protéger les intérêts supérieurs de la Tunisie, compte tenu des développements sur la scène régionale.

Le conseil a salué le rendement des unités sécuritaires et militaires qui ont servi de rempart de protection de la nation, soulignant l’importance qu’elles continuent à faire preuve d’opérabilté dans la garantie de la sécurité et la protection des citoyens, les institutions et les biens.