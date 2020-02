CNAM : Les médecins du secteur privé refusent le renouvellement de la convention

Le syndicat national des médecins du secteur privé a annoncé, mardi, son rejet des propositions de la caisse nationale d’assurance maladie “CNAM” portant reconduction de la convention sectorielle qui expire le 13 février.

Le directeur général de la caisse, Bechir Irmani, a pour sa part affirmé la disposition de la caisse à poursuivre les négociations pour trouver une solution consensuelle.

Dans un communiqué publié mardi, le syndicat a affirmé qu’il était prêt à poursuivre les négociations avec le ministère des affaires sociales et la présidence du gouvernement afin d’assurer la continuité des soins en cas de non signature d’un nouvel accord sectoriel entre le syndicat et la caisse avant le 13 février en cours.

Le directeur de la caisse Bechir Irmani a pour sa part souligné dans une déclaration à la TAP que la CNAM attend un avis de rejet officiel de la part du syndicat afin de l’inviter à une nouvelle séance de travail pour trouver des solutions consensuelles aux revendications du syndicat en question et du syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique.

La crise de la CNAM s’est déclenchée, en 2016, en raison du versement en retard, par la caisse nationale de la sécurité sociale et la caisse nationale de la retraite et de la protection sociale, des fonds nécéssaires.

La CNAM a, depuis, du mal à renouveler les conventions sectorielles avec les prestataires des services de santé tels que le syndicat tunisien des médecins du secteur privé, le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées et le syndicat tunisien des médecins dentistes.