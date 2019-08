CNRPS: Les pensions de retraites du mois d’août ont été versées dans les délais prévus

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a annoncé, dans un communiqué publié lundi, que les pensions de retraite du mois d’aout ont été versées dans les délais prévus.

A cet égard, la CNRPS a exprimé ses regrets du fait que les retraités n’ont pas pu retirer leurs pensions en raison de la grève décrétée dans les bureaux de poste.

Il est à noter que les agents des bureaux de poste ont entamé une grève depuis le 21 août 2019 appelant à mettre en application les accords relatifs aux promotions professionnelles et d’amender la loi organique relative à la poste.

Le secrétaire général de la Fédération générale de la poste tunisienne Habib Mizouri avait déclaré à la TAP que la fédération est prête à établir des négociations avec le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, ajoutant qu’aucun pourparler direct n’a eu lieu avec le ministère qui, selon lui, “refuse le dialogue”.

Pour sa part le ministère a appelé toutes les parties à faire prévaloir l’intérêt général et poursuivre les négociations pour trouver des solutions sans porter atteinte à l’intérêt du citoyen.