CNSS: Report de paiement des mensualités des mois d’avril et de mai

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), annonce dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le report de paiement des mensualités, au titre des mois d’avril et de mai 2020, pour les prêts personnel et universitaire.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la pandémie du coronavirus et limiter ses effets secondaires, économique et social, précise la même source.