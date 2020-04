CNTE: Lancement de la plateforme “l’école virtuelle tunisienne”

Le Centre National des Technologies en Education (CNTE), annonce aux enseignants, parents et élèves le lancement de la plateforme “l’école virtuelle tunisienne” sur le lien : https://evt.cnte.tn

L’école virtuelle est une plateforme éducative destinée à tous les intervenants du système éducatif : élèves, parents et enseignants, disposant de plusieurs services numériques éducatifs organisés dans des espaces dédiés en fonction des cycles, des niveaux et des disciplines, précise le CNTE sur sa page Facebook.

L’école virtuelle tunisienne offre, notamment, l’espace des apprentissages à distance. C’est un espace pour les classes virtuelles où les enseignants et les élèves peuvent interagir ensemble, soit d’une façon synchrone dans des visio-conférences et travailler d’une façon collaborative sur des documents partagés, soit de façon asynchrone en s’échangeant les documents, les activités et liens et en discutant dans les forums disciplinaires entre eux et avec leurs enseignants respectifs.

Il s’agit aussi d’une bibliothèque virtuelle, qui est un espace qui recense les ressources pédagogiques libres confectionnées par les enseignants tunisiens et validées par les inspecteurs pédagogiques. Ces ressources sont classées et répertoriées selon les standards éducatifs afin de faciliter la recherche et l’indexation, ajoute la même source.

On trouve également, un espace de révision pour les classes terminales meublé par des séquences vidéo de révisions pour les élèves du baccalauréat, la neuvième année et la sixième année primaire. En plus d’un espace dédié au cycle primaire et préparatoire offrant une panoplie d’activités interactives, des ressources audio-visuelles et des livres scolaires pour l’accompagnement scolaire.

Une banque de ressources éducatives partagées par des enseignants, est également disponible, sous forme de devoir et des séries accompagnées par leurs corrections.

Cette banque offre aussi les anciennes séquences vidéo de révision diffusées par la chaîne de télévision nationale.

L’école virtuelle offre également, un espace hébergeant les sujets d’examens nationaux ainsi que leurs corrections.