CNTS: Un appel au secours

Un appel de don du sang est lancé aujourd’hui par le centre national de transfusion sanguine incitant tous citoyens en bonne santé et ayant la capacité de donner du sang à se rendre dans le centre pour donner du sang et aider les patients.

Le Centre national de transfusion sanguine du ministère de la Santé a déclaré, dans un communiqué, qu’en raison du déclenchement de la pandémie du COVID-19 et de la quarantaine complète, les centres de sang et les banques de sang en Tunisie connaissent une baisse sans précédent de leur stock de sang et dérivés, ce qui peut les rendre incapables de répondre aux besoins des patients.

Le centre a rassuré tous les donneurs sur le fait que les centres de transfusion sanguine s’engagent à mettre en œuvre des mesures sanitaires pour prévenir l’infection par le virus Corona.

Le communiqué indique que pour les pionniers du Centre National de Transfusion Sanguine de Bab Saadoun, peuvent, pour faciliter le processus de don, prendre rendez-vous préalable pour le don sur le site internet de l’institution http://www.cnts.tn