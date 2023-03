Cofat du groupe Illoumi fait usine à Kairouan

Cofat, une entreprise tunisienne du groupe des frères Elloumi Faouzi et Hichem, est actuellement en chantier de construction d’une nouvelle usine de composants automobile à Kairouan, et notamment l’automobile électrique.

Créée en 1984, elle est la branche câblage automobile du Groupe Elloumi, elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de faisceaux électriques pour l’industrie automobile. COFAT propose son expertise métier et ses solutions exclusives pour répondre aux contraintes de ses clients pour produire mieux avec plus de sécurité, plus de performance et en harmonie avec l’environnement. Le nouveau site de Kairouan devrait pouvoir offrir deux mille opportunités d’omplois