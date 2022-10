Colère d’Israël après la volte-face de l’Australie sur la reconnaissance de Jérusalem

En 2018, l’Australie avait reconnu Jérusalem-ouest comme la capitale d’Israël. Canberra vient de revenir sur cette décision, prise à l’époque par l’ancien Premier ministre conservateur Scott Morrison. Le Parti travailliste, désormais au pouvoir en Australie, estime que la question du statut de Jérusalem, « doit être résolue dans le cadre de négociations de paix, entre Israël et le peuple palestinien, et non unilatéralement ».

La réaction du Premier israélien tient en quelques lignes. Yaïr Lapid ne mâche pas ses mots. Il accuse les autorités australiennes d’avoir pris une décision « précipitée » en réaction à une information de presse « erronée ». Mais à aucun moment, il ne précise à quoi il fait référence.

Yaïr Lapid, également diplomate en chef de l’État hébreu, lâche ses coups. « Nous ne pouvons que souhaiter au gouvernement australien qu’il gère ses autres dossiers de manière plus sérieuse et professionnelle », conclut-il. Dans la foulée, l’ambassadeur d’Australie en Israël est convoqué pour des explications.

L’Autorité palestinienne, de son côté, salue le revirement australien. Et surtout « l’appel de l’Australie en faveur de la solution à deux États ». C’est le consensus prôné par la communauté internationale. Car quoi qu’en dise l’État hébreu, Jérusalem-Est est bien occupée, et annexée illégalement. Faire de Jérusalem l’unique et indivisible capitale d’Israël, c’est contrevenir à la légalité internationale.