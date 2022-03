Collision entre deux trains : Quatre responsables démis de leurs fonctions

Quatre responsables de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) ont été démis, jeudi, 24 mars 2022, de leurs fonctions, de suite à la collision entre deux trains survenus lundi 21 mars 2022, près de l’entrepôt Farhat Hached à Tunis, a indiqué la société, dans un communiqué.

Il s’agit :

-Directeur de la région du Nord Est.

-Directeur de de la sécurité du trafic ferroviaire.

-Chef service des procédures au sein de la Direction de la sécurité ferroviaire.

-Le responsable de la Station de la ville de Tunis.

La SNCFT avait indiqué, lundi, que 84 personnes ont été blessées lorsqu’un train qui transportait des passagers (de la gare de Riyad à la gare de Tunis), a percuté un autre train vide en provenance de la gare de Tunis, qui se dirigeait vers l’entrepôt de Dubosville.

Une enquête a été ouverte pour identifier les circonstances et les causes de l’accident et déterminer les responsabilités.