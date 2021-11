Colloque tuniso-iranien sur «l’unité islamique dans la perspective coranique» à Tunis

Un colloque sur « l’unité islamique dans la perspective coranique » a été organisé le 4 novembre à Tunis en coopération avec l’Attaché culturel de la République islamique d’Iran en Tunisie.

Dans le cadre d’une série de webinaires coraniques internationaux, le premier du genre s’est tenue grâce aux efforts conjoints de la Mission culturelle iranienne en Tunisie et de l’Office tunisien de publicité internationale des communications islamiques, précise l’agence de presse iranienne AhlolBayt.

Sandeh Al-Koundi, professeur de sociologie de Tunisie, Mazen Al-Sharif, chercheur tunisien, Abolfazl Haji Heydari, professeur et chercheur en sciences coraniques, et Saeed Zafaranizadeh, professeur et chercheur en sciences coraniques d’Iran, ont exposé leurs points de vue sur l’unité islamique dans une perspective coranique au cours de la réunion, détaille la même source.