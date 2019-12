Comar Tunisie rejoint le réseau d’assurance collective internationale Maxis GBN

La compagnie d’assurance Comar, qui fournit une couverture médicale, vie, accident et invalidité, est devenue le dernier fournisseur d’assurance local à rejoindre le Maxis Global Benefits Network (Maxis GBN).

Comar fournira des polices aux clients de Maxis GBN en Tunisie, qui pourroant être réassurées et incluses dans le programme mondial de prestations sociales de la multinationale. L’assureur développe de nombreux projets innovants pour améliorer ses produits et services : une offre d’assurance santé internationale pour les multinationales, un système d’administration tiers pour rationaliser l’administration et le reporting et un centre client en ligne permettant d’informer les clients en temps réel.

Le réseau Maxis compte près de 140 assureurs membres locaux, couvrant plus de 120 pays dans le monde, dont 15 en Afrique.

Comar a été fondée en 1969 par des investisseurs privés tunisiens et étrangers et est détenue par une holding financière privée, Al Amen Group. Elle détient une part de marché de 9,2 % en Tunisie, ce qui en fait la deuxième plus grande entreprise du secteur tunisien de l’assurance, a déclaré Maxis GBN.

Hakim Ben Yedder, PDG de Comar, a déclaré : “Nous croyons que le marché de l’assurance collective continuera de croître en Tunisie et nous sommes confiants que faire partie du réseau Maxis nous aidera à accroître notre position et notre réputation en Tunisie, tout en développant des produits et des solutions novateurs pour tous nos clients.

Matthew Richards, directeur de la gestion des membres chez Maxis GBN, a déclaré : “Notre partenariat avec des assureurs locaux comme Comar nous permet d’offrir des solutions de haute qualité à nos clients multinationaux au niveau local et nous sommes impatients de travailler avec d’autres assureurs et d’être présents dans de nouveaux marchés à mesure que le réseau continue de croître.