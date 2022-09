Comité de défense:Libération imminente du journaliste Salah Attia

Le membre du comité de défense du journaliste Salah Attia, Samir Dilou, a laissé entendre que son client serait bien libéré ce soir, vendredi, après avoir purgé une peine de trois mois de prison, suite à la confirmation par la cour d’appel militaire du jugement de première instance rendu contre son client.Dans une déclaration, vendredi, à l’agence TAP, Dilou a indiqué que son client avait comparu le 16 août devant la chambre correctionnelle près la cour d’appel militaire de Tunis, ajoutant que les avocats ont décidé de se retirer et de boycotter l’audience sur fond d’une polémique avec la cour sur la nature politique du procès, la compétence de la justice militaire pour juger des journalistes et l’application du décret-loi n°115.Pour rappel, le 11 juin 2022, le parquet militaire de Tunis a ouvert une enquête d’instruction sur fond de déclarations faites par le journaliste Salah Attia à une chaînes de télévision. Selon le journaliste, le président de la République, aurait, en sa qualité de commandant suprême des forces Armées demandé de l’institution militaire d’intervenir contre l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), selon un communiqué du parquet militaire qui avait qualifié ces déclarations de « graves » dans la mesure où elles portent atteinte à l’ordre public et à la neutralité de l’institution militaire. Le parquet a par ailleurs précisé que Salah Attia devrait répondre « d’attentat dans le but d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien. », « d’imputation à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. », « d’atteinte à la dignité et à la réputation de l’armée nationale » et « d’atteinte à autrui à travers les réseaux publics de télécommunications ».

