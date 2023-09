Comme Saïed, Oxfam préfère le développement au financement pour contrer la migration

La Tunisie avait signé avec l’Union Européenne, un MoU pour le financement d’action contre la migration irrégulière. Entretemps, un rapport d’Oxfam qui comprend une vingtaine d’organisations caritatives indépendantes à travers le monde, vient de publier un rapport qui remet en cause cet accord.

Selon le site d’information Euronews, « le rapport publié jeudi, révèle que six des 16 actions migratoires financées par l’UE au Niger, en Libye et en Tunisie, d’une valeur totale de 667 millions d’euros, enfreignent potentiellement les règles d’aide établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ».

Selon la même source, « les conclusions d’Oxfam suggèrent que l’UE détourne de plus en plus son aide au développement pour poursuivre une stratégie nationale de dissuasion de la migration, portant atteinte aux droits humains et au bien-être ».