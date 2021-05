Commémoration du 63e anniversaire de la bataille de Remada

La ville de Remada (gouvernorat de Tataouine) a commémoré, mardi, le 63ème anniversaire de la bataille de Remada dont les évènements se sont déroulés en 1958 et au cours de laquelle plus de cinquante personnes sont tombées en martyrs après trois jours d’affrontements entre les forces coloniales françaises et des militants et résistants dans la région.

Le ministre de la Défense nationale Brahim Bertégi a présidé la cérémonie de commémoration au mausolée des martyrs, où il a déposé une gerbe de fleurs avant de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs de cette bataille.

A cette occasion, Bertégi a rappelé les événements de cette épopée héroïque qui a eu lieu après l’indépendance et avant la bataille de l’évacuation.

Il a appelé les Tunisiens à tirer des leçons de cette bataille, à rester fidèles aux sacrifices des martyrs de la nation et à travailler dans l’harmonie entre les autorités et les différentes composantes de la société.