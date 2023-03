Commerce extérieur: La valeur des exportations du secteur Textile-Habillement en hausse

Les exportations du secteur Textile-Habillement ont augmenté de 16,69% en dinar s’établissant à 1698,08 MD et de 13,93% en euro (509,9 millions d’euros) au cours des deux premiers mois de l’année 2023, par rapport aux 2 premiers mois de 2022.

D’après le dernier numéro de la lettre économique du CETTEX, ces exportations ont toutefois reculé de 8,85% en volume.

Quant aux importations du secteur Textile-Habillement, Ils ont marqué, au cours de la même période, une croissance de 2,26% en dinar atteignant 1128,27 MD et une régression de 0,15% en euro (338, 8 millions d’euros) et de 7,07% en volume.

Pour les 2 premiers mois de l’année 2023, la balance commerciale enregistre ainsi une progression de 18,6 points comparée aux 2 mois de 2022 (150,5% contre 131,9%).

Pour la filière habillement, les vêtements en chaîne et trame augmentent de 15,96% en dinar et de 5,49% en tonnes. Les vêtements en maille progressent de 39,84% en dinar et de 17,52% en tonnes.

L’analyse par marché des exportations des vêtements en chaîne et trame montre une croissance en valeur et en volume sur les principaux marchés : la France (+12,43% en D et 4,01% en poids), l’Allemagne (+26,35% en D et + 12,6% en poids) et l’Italie (+33,03% en D et +13,73% en poids).

Les exportations des vêtements en maille enregistrent des hausses sur l’Italie (+50,44% en D et +8,83% en poids), la France (+18,35% en D et +4,21% en poids), la Belgique (+2,23% en D et +20,90% en poids) et l’Allemagne (+65,51% en D et 22,66% en poids).

Les exportations de la filière textile marquent une baisse de 7,65% en dinar et de 20,90% en volume. Les rubriques » Tissus » et » Fils et filés » sont parmi les produits qui ont enregistré des baisses, respectivement de 20,85% et de 3,92% en D. En valeur, les exportations textiles sont stables sur l’Italie (+0,51%) et reculent vers la France de 8,04%.

S’agissant des importations Textile-habillement sous le régime suspensif (RS), les importations de fibres sont en baisse de 23,27% en D et de 59,62% en volume. L’Italie, premier fournisseur de ce produit, enregistre une croissance de 18,13% en D. La Chine, second fournisseur, marque une hausse de 49,83% en D. Les importations de fils stagnent (+0,65%) en dinar et régressent de 17,1% en volume.

Les importations de tissus hors denim évoluent de 0,88% en dinar et de -803% en tonnes. Les importations de tissu denim diminuent de 12,61% en dinar et de 15,97% en tonnes. Celles de tissu à usage technique évoluent de 14,54% en dinar et de -1,23% en tonnes.

Les importations des étoffes en maille augmentent de 21,92% en dinar et baissent de 18,29% en tonnes. Les importations de vêtements pré-coupés sont en hausse de 16,35% en dinar et en baisse de 0,56% en tonnes.

L’analyse des importations Textile-habillement destinées au marché local (mise à la consommation) et réalisées hors régime suspensif (HRS), font état d’une croissance de 73,32% en dinar et 39,23% en tonnes des importations de fibres. Les importations de fils évoluent positivement de 15,62% en dinar et de 26,36% en tonnes. Celles de tissus sont en baisse de 8,54% en dinar et de 5,15% en volume. La même tendance est constatée pour les importations de vêtements qui régressent de 3,80% en dinar et de 24,28% en poids.

