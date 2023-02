Commerce extérieur: Les exportations du secteur textile-habillement ont augmenté de 20,07% en 2022

Les exportations du secteur textile-habillement ont augmenté de 20,07% en 2022, par rapport à 2021, s’établissant à 9156,1 millions de dinars (MD), avec un taux de couverture de 119%, a fait savoir, mardi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

En euros, les exportations de ce secteur ont évolué de 21,28% en 2022, par rapport à 2021, atteignant 2806 millions d’euros.

La valeur des exportations du secteur textile-habillement pour l’année 2022 a dépassé ainsi, celle de 2019 (avant la pandémie du coronavirus) en dinar et en euro, respectivement de 19,21% et de 20,46%.

Les exportations du mois de décembre 2022 ont progressé de 16,41% en dinar et de 14,11% en euro par rapport la même période de 2021, se situant à 869,9 MD (261,1 millions d’euros).

Les marchés de l’Union européenne notamment français, italien, allemand, belge, espagnol, portugais et hollandais, restent les principales destinations des exportations nationales de prêt-à- porter (79% des exportations de ce secteur en 2022, d’une valeur globale de 2212,2 millions d’euros, soit une croissance de 24,9% par rapport à 2021).

Les importations du marché local de prêt-à-porter ont atteint 294,6 MD en 2022 et 4,2 mille tonnes, évoluant ainsi, de 3,1% en valeur et de 7,2% en quantité par rapport à 2021.

