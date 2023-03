Commerce: Le déficit commercial mensuel reste quasiment stable en février 2023

Le déficit commercial est resté quasiment stable, durant le mois de février 2023, pour atteindre 1526,5 MD contre 1539.8 MD en janvier de la même année, selon des données publiées, mardi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a, quant à lui, perdu un point par rapport à janvier 2023 pour s’établir à 76,2%. En février, les exportations ont baissé de 6,3% ( après +2,7% en janvier) pour atteindre 2286,1 MD. Cette baisse est principalement due à un net repli des exportations du secteur de l’énergie de 74,6 %.

Par ailleurs, les exportations des industries mécaniques et électriques ont baissé de 3,7%. Le secteur du textile, de l’habillement et du cuir a également enregistré une baisse de 2,5%.

Cependant, certains secteurs ont affiché une amélioration tels que l’agriculture et les industries agro-alimentaire qui ont augmenté de 3,8% en raison de l’augmentation des exportations d’huile d’olive.

De même le secteur minier a progressé de 12,8 % et les autres industries manufacturières ont crû de 2,7%.

Pour ce qui est des importations, elles ont baissé pour le deuxième mois consécutif, reculant de 5,1% pour atteindre

le niveau de 6411,4 MD, soit le niveau le plus bas depuis mars 2022.

Cette baisse concerne tous les groupes de produits, à l’exception de l’énergie, qui a enregistré une augmentation de 12,8 %.

En conséquence, les importations, hors produits énergétiques, ont diminué de 8,3 %. Pour les autres groupes de produits, la baisse a concerné les importations des produits alimentaires (-37,8 %) qui est principalement due à la diminution des achats du céréale.

Elle a aussi concerné les acquisitions de biens d’équipement ( – 13%) , les biens de consommation ( -2%) et les matières premières ( une quasi-stabilité -0,1%).

Les échanges commerciaux par pays

Les exportations vers les pays de l’union européenne ont baissé de 6,9%, en particulier l’Allemagne (-10%), la France (-1,7%). Cependant, des augmentations sont observées avec l’Italie (3,3%) et l’Espagne (12,2%).

Pour ce qui est des pays du Maghreb, ils ont enregistré une baisse de (7,8%) , de même vers la Turquie (-52,9%) et la Chine (-16%).

Quant aux importations, une baisse générale de de 6,7% a été enregistrée avec les pays de l’Union européenne, en particulier avec l’Italie (-2,4%) , l’Espagne (-7,2%) , Suède (-22,4%), et la Grèce (-75,4%).

Par ailleurs, les importations ont connu une croissance positive avec la France (5,1%) et l’Allemagne (3,8%).

Les importations de l’UMA ont rebondi de manière significative, (+ 67,5%), notamment avec l’Algérie ou on a enregistré une augmentation de 180,3%.

