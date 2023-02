Commerce : Plus de 12 mille infractions économiques relevées depuis le début de l’année 2023

Plus de 12 mille infractions économiques ont été relevées depuis le début de l’année 2023, a fait savoir, samedi, dans un communiqué, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Ces infractions concernent essentiellement, la manipulation des prix et les pratiques de monopole (4422 infractions), l’atteinte à la transparence des transactions (6507 infractions) et le détournement des produits subventionnés (102 infractions).

Les opérations de contrôle effectuées durant cette période ont permis de saisir des quantités importantes de produits de consommation dont 144 mille œufs, 157 tonnes de dérivés de céréales, 70 tonnes de sucre, 104 mille boîtes de conserves, 29 tonnes de café et 38 mille litres de lait.

Le Directeur des enquêtes économiques à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, au ministère du Commerce, Zouhaier Bouzaiene, cité par le communiqué du ministère, a souligné « la poursuite des opérations de contrôle économique dans les différentes régions du pays, dans l’objectif de favoriser une meilleure maîtrise des prix au niveau des marchés de détail ».

Il a fait état « d’une amélioration remarquable de l’approvisionnement en produits de base suite à l’intensification du contrôle au niveau des circuits de distribution et des entrepôts de stockage ».

« La tendance haussière de l’approvisionnement s’est confirmée la semaine dernière, avec une hausse remarquable des quantités de produits agricoles acheminés vers le marché de gros de Bir el Kassaa. Laquelle hausse a été de l’ordre de 55% pour les pommes de terre et de 40% pour l’oignon sec », a t-il affirmé.

