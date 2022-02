Commerce : Saisie de plus de 64 mille tonnes de dérivés de céréales subventionnés

Plus de 64 mille tonnes de dérivés de céréales subventionnés ont été saisis par les services de contrôle économique, dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Mannouba, Nabeul, Jendouba, Beja, Monastir, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Sfax, Gafsa, Médenine et Tataouine, et ce, durant la période allant du 22 au 25 février courant.

D’après un communiqué, publié samedi, par le ministère du Commerce, les agents de contrôle économique ont parvenu, aussi, à saisir plus de 6 mille litres de l’huile végétale subventionnée, distribuées dans les gouvernorats de Tunis, Jendouba, Monastir, Sidi Bouzid, Kasserine, Sfax, Gafsa et Tataouine, et 60 tonnes de produits de fourrage aux régions de Tunis, Ariana, Nabeul, Bizerte, Sousse, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur et Tataouine.

Le département de Commerce a fait état, aussi, de la saisie de 50 tonnes de fruits à Ben Arous, 1 tonne de l’ammonitrate à l’Ariana et près de 20 mille œufs à Tunis et Médenine