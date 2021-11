Commission administrative de l’UGTT mercredi 10 novembre

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé de convoquer la commission administrative à se réunir, mercredi 10 novembre, à Hammamet, a confirmé à l’agence TAP, le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri.

Selon une source syndicale, il est prévu que les travaux de la commission administrative soient consacrés à l’examen de la situation syndicale et nationale et à la préparation de la rencontre programmée avec le gouvernement pour le lundi 15 novembre courant.

Au cours de cette rencontre avec le gouvernement, la délégation de l’UGTT sera présidée par le secrétaire général Noureddine Taboubi avec la participation de plusieurs membres du bureau exécutif de l’organisation, tandis que la chef du gouvernement Najla Bouden présidera l’équipe gouvernementale qui recevra la délégation syndicale au palais du gouvernement à la Kasba, ajoute la même source.

Cette rencontre, la première du genre depuis l’annonce du nouveau gouvernement, doit examiner les accords en suspens entre l’UGTT et les anciens gouvernements ainsi que le dossier des négociations sociales pour les années 2021, 2022 et 2023 et devra définir la relation gouvernement-UGTT pour la période à venir, apprend-on de même source.