Tunisie Algérie : Hisser le niveau des relations au niveau d’un partenariat stratégique

Une délégation ministérielle de haut niveau, conduite par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est envolée ce mardi, à Alger, pour participer aux travaux de la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne.

Pour la Tunisie, la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne représente un pas de plus vers le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines. Objectif: hisser le niveau des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique.

Cette session se tient dans un contexte où les deux pays aspirent à donner un nouveau départ à la coopération dans différents domaines et aux échanges commerciaux dont la valeur a atteint 2,64 milliards de dinars tunisiens durant le premier semestre de l’année 2023.

La Tunisie avait abrité, en mars 2017, les travaux de la 21e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne qui ont abouti à la signature de huit textes de loi et une série de programmes bilatéraux.

Les programmes de coopération et les textes de loi concernent plusieurs domaines dont la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière, l’emploi, les affaires religieuses, la jeunesse et le sport.

FKS

