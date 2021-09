Commune Bardo arrête les travaux du RFR, persiste et signe

Aujourd’hui, lundi 20 septembre 2021, la commune du Bardo a insisté encore une fois sur ce qu’elle dit être le respect de sa décision d’arrêt des travaux du projet du RFR dans sa partie de transit du centre-ville du Bardo. Dans un communiqué, la municipalité a rappelé qu’il a été préalablement convenu avec la société chargée du projet d’étudier l’hypothèse du passage de la voie ferrée sur le pont.

Le texte du communiqué indique qu’il avait été constaté que l’entreprise avait effectué des travaux à cet effet. Suite à cela, une délégation du conseil municipal, sous la tutelle du maire, Mouni Tilili et en présence d’un certain nombre d’habitants du quartier et de représentants du bureau d’études en charge de la mise en œuvre du projet, ont effectué une visite de terrain sur le site des travaux. Le communiqué précise que la société chargée du projet, pour sa part, a confirmé son plein engagement à respecter tous les engagements préalablement convenus.