Comores : Le président Assoumani « demande à Macron une pause dans l’opération Wuambushu » à Mayotte

Azali Assoumani, président de l’Union des Comores, affirme qu’une rencontre avec Emmanuel Macron à Paris est une « possibilité » dans les prochains jours. Il révèle avoir échangé avec son homologue français à deux reprises ces derniers jours.

Dans un entretien à France 24 et RFI, il a ajouté que , pour résoudre la crise entre la France et les Comores, provoquée par le lancement de l’opération Wuambushu à Mayotte contre l’immigration illégale et les bandes criminelles, il faut une « pause » dans cette opération pour discuter. Plutôt qu’une réunion entre les ministres de l’Intérieur des deux pays, c’est désormais une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Intérieur des deux pays qui est envisagée. Le président comorien nie toute velléité de coopérer davantage avec Paris en échange d’un soutien financier.

Tout en réaffirmant la souveraineté des Comores sur Mayotte, Azali Assoumani affirme que c’est la France qui est « responsable, voire coupable » de ce qui s’y passe, notamment en ce qui concerne la délinquance. Et que les Comores ne sont pas concernées par les questions migratoires. Il avertit que toute mesure de rétorsion de Paris comme un gel des visas octroyés par la France aux Comoriens est inacceptable, ajoutant que « ce chantage n’est pas à la mesure de la France ».