Compétitions seniors dames: La reprise du championnat le 5 septembre et la finale de la coupe le 24 octobre

Le bureau de la Fédération tunisienne de volley-ball (FTVB) s’est réuni mercredi en visioconférence, pour décider de la date de reprise du championnat de la saison 2019-2020 et de la coupe (dames) et ce, suite à la réunion qu’a eue le président de la Fédération Firas Felah avec les responsables des équipes féminines seniors.

La FTVB a, de ce faite, choisi la date du 5 septembre pour la reprise du championnat et celle du 24 octobre prochain pour la finale de la coupe.

Le bureau fédéral a, en outre, examiné la situation des ligues nationales ainsi qu’une série d’autres questions.

La FTVB avait, rappelle-t-on, décidé de dissoudre la ligue régionale du centre et du sud après la démission de la plupart de ses membres.