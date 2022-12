Concours international d‘huile d’olive vierges extra Mario Solinas 2022 : La Tunisie remporte 11 prix

La Tunisie a obtenu 11 prix (6 médailles d’or et 5 certificats) au Concours international d‘huile d’olive vierges extra Mario Solinas 2022 organisé par le Conseil Oeilical International (COI).

La Tunisie a participé à ce concours avec 15 variétés d’huile d’olives extra sur une liste de 120 variétés provenant de différents pays du monde comme l’Argentine, la Chine, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal, la Turquie et le Maroc.

Au cours de son intervention à la cérémonie tenue, vendredi, au siège du COI à Madrid, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’olivier par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmou Elyes Hamza a réitéré la volonté de la Tunisie de renforcer le secteur de l’olivier et de l’huile d’olive en œuvrant à améliorer sa qualité.

Il a également loué les résultats exceptionnels réalisés par la Tunisie dans plusieurs concours mondiaux.