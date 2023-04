Concours international Mario Solinas 2023: Six prix décernés à des entreprises tunisiennes

L’huile d’olive tunisienne a été couronnée, pour la 2ème fois consécutive, en obtenant le prix de la meilleure huile d’olive dans le monde, au concours international Mario Solinas pour l’année 2023, organisé par le Conseil oléicole international (COI), a indiqué mardi le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Six prix ont été accordés aux entreprises tunisiennes participantes, spécialisées dans la production, le conditionnement et l’exportation de l’huile d’olive. Une médaille d’argent a été accordée à l’entreprise femme Ali Sfar pour l’huile d’olive fruité vert leger, et une médaille de bronze a été décernée à Barhoumi Olive Oil pour l’huile d’olive fuité mûr . Les autres prix ont été décernés à l’huilerie Bechir Jarraya / domaine Um Aljanna ( 1er prix), à Tamarnis Oil Olive Oil Ben Chaabane et à Mezghani Omar/ Tazmurt ( 2ème prix ) et à l’Oliveraie Boubaker / Olissey ( 3ème prix).

Le ministère de l’Agriculture a qualifié ces résultats « d’exptionnels », d’autant plus qu’ils ont été réalisés en dépit des conditions climatiques défavorables et une baisse de la production d’huile d’olive pour la saison actuelle. Durant la campagne 2022/2023, la production nationale d’huile d’olive a connu une baisse de 25% par rapport à la campagne précédente, pour atteindre 180 mille tonnes, selon l’Office national de l’huile (ONH).

Cette année, la production oléicole (211 mille tonnes) été en deçà de la moyenne nationale enregistrée durant la dernière décennie.