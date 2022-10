Conect: Augmentation du nombre des entreprises adoptant le principe du RSE

Le nombre des entreprises adhérant aux principes de la responsabilité sociétale (RSE) a connu une augmentation depuis que la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) a commencé à travailler sur cette question depuis 2012, a fait savoir Douja Gharbi, représentante de la Conect.

S’exprimant lors de la 8e conférence RSE sur le thème » la RSE, levier de l’économie circulaire et de l’investissement durable », tenue à Tunis, Gharbi a souligné que la plupart des entreprises tunisiennes ont commencé à adopter une approche d’économie verte et circulaire, déplorant, dans ce sens, le manque d’initiatives gouvernementales visant à promouvoir ce secteur et l’absence de lois à cet effet.

Selon elle , la Conect a déjà exhorté le gouvernement à accorder plus d’attention à ce secteur, estimant qu’il n’existe pas aujourd’hui de mécanismes qui encouragent les entreprises adoptant le principe de la Responsabilité sociale.

Les entrepreneurs, a-t-elle dit, attendent aujourd’hui une nouvelle vision économique gouvernementale plus clairvoyante qui puisse déterminer les secteurs clés où l’investissement est possible.