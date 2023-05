Conect Intech lance un programme d’accompagnement des entreprises à la transformation digitale

Un nouveau programme d’accompagnement des entreprises désireuses d’augmenter leurs performances en amorçant une transformation digitale de leur business, vient d’être lancé par Conect Intech, groupement professionnel de l’innovation technologique au sein de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), en partenariat avec l’Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA e.V.) et le Club DSI.

Ce programme baptisé digitindex, offre l’opportunité aux entreprises de bénéficier gratuitement d’un accompagnement personnalisé dans leur processus de transformation digitale.

Douze entreprises seront sélectionnées pour la première édition de ce programme et bénéficieront d’une évaluation complète de leur situation actuelle, d’une analyse approfondie de leur processus et infrastructure technologiques afin de comprendre leurs besoins spécifiques et leurs opportunités de transformation.

Elles bénéficieront également, d’une stratégie de transformation digitale sur mesure, d’une mise en œuvre de leur plan de transformation digitale, de conseils d’experts et d’un suivi régulier pour assurer leur réussite.

Des sessions de formation seront par ailleurs organisées au profit des équipes de ces entreprises afin de les familiariser avec les outils et les nouvelles pratiques liées à la transformation digitale, favorisant ainsi une adoption efficace des changements.

Les entreprises sélectionnées auront l’opportunité d’accéder à un vaste réseau de partenaires et d’experts, leur permettant d’explorer des collaborations potentielles et de tirer parti des synergies pour accélérer leur transformation.

Ce programme d’accompagnement est entièrement gratuit et vise à soutenir la réussite des entreprises locales dans leur transition vers le digital.

Pour participer à ce programme, les entreprises intéressées sont appelées à remplir le formulaire de candidature disponible sur ce lien https://forms.gle/i3JF3uHDCAsbXzRg8

Les candidatures seront évaluées en fonction de différents critères, tels que le stade de maturité digitale de l’entreprise, ses objectifs de transformation et sa motivation à réussir cette transition.

Le Club DSI Tunisie est une association à but non lucratif qui rassemble les premiers responsables des systèmes d’information des entreprises privées et publiques et de l’administration en Tunisie.

L’Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA e.V.) est une association régionale pour les hommes d’affaires et les entrepreneurs allemands qui s’engagent à promouvoir la coopération et la compréhension internationale entre l’Allemagne, l’Europe et la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Elle met en relation des décideurs et des multiplicateurs économiques, politiques et universitaires de divers pays et secteurs.

