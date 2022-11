CONECT: Une conférence sur le rôle de la décentralisation dans le développement régional se tiendra début décembre 2022 à Tabarka

« Les préparatifs sont en cours pour organiser une conférence axée sur le développement sous le slogan « La décentralisation et son rôle dans le développement régional », en début du mois de décembre 2022, dans la ville de Tabarka (Gouvernorat de Jendouba), a indiqué le membre du Bureau Exécutif de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie « CONECT Jendouba », Zied Sdiri.

Sdiri, qui participe à la mission économique tunisienne en République Tchèque, et occupe le poste de directeur général du Millennium Leader Group, a ajouté que cette manifestation réunira des responsables régionaux des gouvernorats du nord, ainsi que des acteurs économiques de la région.

Il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’approche de la décentralisation en raison de son impact sur le développement en organisant des conférences et des rencontres.

Le responsable a exprimé, ainsi, la volonté du bureau régional de la CONECT Jendouba d’organiser la réunion du bureau central de l’organisation à Tabarka (Gouvernorat de Jendouba).

Par ailleurs, Sdiri a affirmé que les rencontres avec les responsables et les hommes d’affaires tchèques, lors de la mission économique en République Tchèque, constituent une occasion pour prendre connaissance des opportunités d’investissement et d’exportation dans ce pays.

Il a souligné que les responsables tchèques ont affirmé que la Tunisie jouit d’une bonne réputation au niveau international et régional, ce qui facilitera les échanges avec les acteurs économiques des deux pays en plus de la disponibilité offerte dans de nombreux secteurs pour un investissement dont les études d’ingénierie et du consulting, le textile et la transformation des produits agricoles.

Et de préciser que la République tchèque est considérée comme une destination importante et une porte d’entrée vers d’autres marchés européens.

A noter qu’une trentaine d’hommes d’opérateurs économiques tunisiens de différents secteurs participent, du 1er au 6 novembre courant, à une mission économique en République Tchèque, dont l’objectif est de renforcer le partenariat économique bilatéral.

Organisée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), cette mission permettra aux opérateurs économiques tunisiens d’explorer les opportunités d’investissement dans les principales villes tchèques à savoir Prague, Brno et Zlin.