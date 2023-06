Conférence internationale du travail à Genève: Tabboubi appelle à instaurer une justice sociale

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Tabboubi, a appelé, lors de son allocution prononcée à l’occasion de la tenue à Genève, des travaux de la 111 session de la conférence internationale du travail, à instaurer une justice sociale se basant sur une approche sociale et économique globale.

Tabboubi a souligné le rôle important joué par l’organisation internationale du travail permettant de mettre en relief les valeurs de la démocratie, de la liberté, de la justice et de la lutte contre l’injustice. Tabboubi a également appelé à examiner sérieusement le dossier de la migration face à la tentative de certains pays voulant limiter la liberté de déplacement. Tabboubi a également appelé les forces internationales à accroitre leur soutien au peuple palestinien afin de mettre fin à l’occupation sioniste et à l’aider à recouvrer ses légitimes droits. Les syndicats mènent une bataille sur la scène nationale afin de réaliser la justice sociale et imposer les bases d’un travail décent en plus de lutter contre la pauvreté et le chômage, a encore notamment ajouté Tabboubi.

