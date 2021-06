Conférence sur la Tunisie et la Libye «porte de l’Afrique»

La 4ème édition de la conférence sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique 2021, prévue du 24 au 26 juin à Tunis consacrera une journée à la Libye.

- Publicité-

« Nous avons consacré le samedi 26 juin à la Libye sous le titre de « Forum tuniso-libyen », et il s’agit d’un projet visant à relancer le corridor de transit en Libye, car c’était la plus importante porte d’entrée en Afrique », a déclaré le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri.

Ce rendez-vous réunira de nombreux ministres et responsables de chambres de commerce, en présence de six ministres et de 100 personnalités africaines et marocaines, tandis que le Congo et la Libye seront les invités d’honneur.

Se référant au »Forum économique tuniso-libyen : Towards Linking with Africa » qui s’est tenu à Tripoli du 23 au 25 mai et co-organisé par TABC, il a souligné que « suite au grand succès du salon à Tripoli, une grande délégation libyenne et nigérienne sera présente au FITA 2021, pour présenter la vision tuniso-libyenne-nigérienne vers l’Afrique.

Al-Jaziri a également indiqué que lors de ce forum, un document stratégique sera présenté pour faire de la Libye et de la Tunisie »la porte de l’Afrique » et attirer les investissements européens et asiatiques.

« Malgré les obstacles logistiques, nous déployons de grands efforts pour amener la Tunisie sur le marché africain », a-t-il ajouté, précisant que 70 institutions financières internationales seront présentes à ce forum.

Jaziri a confirmé que « grâce à ce forum, un fonds d’investissement sera introduit sous le titre « AFRICA 50″ sous la gestion de la Banque africaine de développement, qui est spécialisée dans les infrastructures et l’énergie, pour ouvrir des horizons vers les marchés de l’Afrique subsaharienne. »