Confinement: bilan des interventions de la Garde nationale jusqu’au 12 avril

Jusqu’au 12 avril 2020, 567 personnes ont été placées en garde à vue pour non respect de l’isolement sanitaire. Et durant la même période, 289 PV ont été rédigés à l’encontre des commerçants ne s’étant pas conformés à la décision de fermeture et 127 personnes interpellées.

La garde nationale a, également, fermé 226 commerces et saisi du matériel.

Concernant la violation du couvre-feu, les unités sécuritaires dressent un bilan de 369 gardés à vue, la comparution de 38 personnes et la verbalisation de 222 autres.

Sur un autre plan, la Garde nationale a retiré 10421 permis de conduire et 10432 cartes grises et saisi 204 moyens de transport sur tout le territoire, durant la même période.

A noter aussi que les activités de la Garde nationale entre le 5 et le 11 avril, ont permis d’avorter 49 opérations de contrebande de marchandises d’une valeur estimée à près d’un million 774 mille dinars. Cent cinquante deux personnes recherchées dans des affaires de droit commun ont, également, été arrêtées.

Les unités de la Garde nationale ont par ailleurs déjoué trois tentatives de franchissement illicite des frontières et arrêté 24 personnes.