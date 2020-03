Confinement-circulation: Les demandes d’autorisation de circulation, désormais, en ligne

Les demandes d’autorisation de circulation, seront, à partir du lundi, 30 mars 2020, effectuées en ligne sur le portail www.autorisation.gov.tn, a annoncé, dimanche, le ministère des Affaires Sociales.

Ce système numérique a été mis en place pour répondre aux demandes d’autorisation de circulation pour les véhicules et les employés d’entreprises, contraints de suivre leur travail, durant le confinement général, a ajouté le département ministériel, dans un communiqué.

Il a été mis en place en collaboration avec le ministère des Technologies de la Communication et de la Transition numérique et le ministère de l’Intérieur, a-t-on ajouté.

Les réponses aux demandes des entreprises seront envoyées à leurs adresses e-mails, tandis que les réponses aux demandes adressées par les particuliers, employés de sociétés ou autres, seront envoyées par SMS, a encore développé le ministère, dans son communiqué.

Ces derniers reçoivent, des messages sur leurs téléphones portables, avec des codes d’autorisation à montrer au contrôle de sécurité sur les routes.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé, jeudi dernier, qu’il a été décidé, dans le cadre de l’application des dispositions du confinement général, de confisquer tout véhicule qui circule sans autorisation et sans raison justifiée (urgence sanitaire…).

Le confinement général, décidé pour lutter contre la propagation du coronavirus, se poursuivra en Tunisie jusqu’au 4 avril 2020.