Confinement général : 6 mois de prison et 120 dinars d’amende pour les contrevenants

Le décret 156/2020 de la présidence du gouvernement a fourni plus de détails sur le confinement. Le texte cite le code pénal et particulièrement l’article 312 énumérant les sanctions sont est passible e violation de ses dispositions.

L’article 312 punit, en effet, de six mois de prison ferme et de 120 dinars d’amende toutes les personnes ayant enfreint mes mesures sanitaires et de prévention annoncées par l’État.