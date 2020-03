Confinement général : des manifestants ferment la route à Haffouz

Des ouvriers d’une société agricole située à Haffouz, gouvernorat de Kairouan, ont fermé ce mardi 24 mars 2020, la route reliant la région à Kairouan.

Ces derniers réclamaient le versement de leurs salaires des mois de février et de mars.

Intervenus sur place, le délégué de Haffouz et des agents de la Garde nationale ont appelé les manifestants à rouvrir la route et à respecter le confinement total imposé sur tout le territoire du pays.