Confinement général d’une semaine dans maintes délégations du gouvernorat de Sousse

Le gouvernorat de Sousse a publié samedi soir un communiqué, comportant toutes les informations nécessaires sur le confinement sanitaire général d’une semaine décrété dans les délégations de Msaken, Kalaa Sghira, Enfidha et Kondar qui comprend l’interdiction des déplacements en dehors et vers les délégations précitées à partir de lundi 28 juin jusqu’au 4 juillet prochain.

Sont exemptées de cette mesure, les personnes qui doivent se déplacer pour passer des épreuves et examens nationaux et pour s’approvisionner des produits vitaux et médicaments.

Le confinement obligatoire a été imposé après le niveau élevé des cas de contaminations pour 100 mille habitants enregistré samedi 26 juin dans ces délégations: Msaken 426 cas, Kalaa soghra 533 cas, Enfidha 477 cas et Kondar 694 cas.

Les niveaux de contaminations dans les autres délégations sont répartis comme suit: Sousse-ville (354,6), Sousse Erriadh (368,7), Sousse sidi Abdelhamid (205), Sousse Jawhra (299), Hammam Sousse (239), Akouda (264), Sidi Bou Ali (293), Kalaa Kbira (265), Bouficha (207), Sidi Heni (322), Zawiet El ksibet Ethrayat (121) et Hergla (80).